Chi sono i due ex di Laura Pausini dalla battaglia legale con il primo Alfredo Cerruti il manager Gabriele Parisi al marito Paolo | Ho fatto l’amore solo con loro tre

Laura Pausini ha avuto due relazioni importanti, una con il suo primo manager Alfredo Cerruti e l’altra con il marito Paolo, entrambe finite con tensioni e controversie. La cantante rivela di aver avuto rapporti esclusivi con loro, sottolineando il legame intenso che ha caratterizzato quegli anni. La storia con Cerruti si conclude nel 2001, dopo una lunga battaglia legale, mentre con Paolo si parla di un rapporto più recente e complesso. La vicenda personale della cantante resta al centro dell’attenzione.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 1993, Laura Pausini appena diciottenne si lega al suo ex manager Alfredo Cerruti; una storia d’amore durata dal 1993 al 2001, anno che mette la parola fine al loro rapporto che però finisce molto male con tanto di battaglia legale. La Pausini si ritrova citata in giudizio con l’accusa di diffamazione in seguito ad una intervista rilasciata alla stampa in cui si parlava di un presunto furto di denaro. Poco dopo con una sentenza la cantante viene prosciolta in quanto “il fatto non costituisce reato”. Laura infatti non ha mai diffamato il suo ex compagno, l’accusa di averle rubato i soldi è frutto di una costruzione giornalistica, visto che la frase incriminata non è mai stata pronunciata dall’artista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ma chi sono gli ex di Laura Pausini, prima del marito Paolo Carta? La guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e e Gabriele ParisiLa cantante Laura Pausini ha avuto diverse relazioni prima di sposare il chitarrista Paolo Carta, suo compagno dal 2005 e padre di sua figlia.

Chi è Paolo Carta, il marito di Laura Pausini (co-conduttrice Sanremo 2026)Paolo Carta, musicista e marito di Laura Pausini, si trova al centro delle cronache per la sua relazione con la cantante.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: A Sanremo un cantante molto amato e molto adulto disse 'chi sono quelle tr***', riferendosi a me e alla mia collega: il racconto di Andrea Delogu; Elia Barp e Davide Graz, chi sono i due fondisti bronzo in staffetta: lo sci, il rock, i film di Will Smith, i poster di Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner; Chi sono Maria Antonietta & Colombre, per la prima volta a Sanremo con La felicità e basta. FOTO; Sanremo 2026 ha già un vincitore, il verdetto dell'Intelligenza artificiale.

Chi sono Tina e Milo, i due ermellini scelti come mascotte delle Olimpiadi Invernali 2026Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 avranno le loro mascotte: gli ermellini Tina e Milo incarnano alla perfezione i valori ... fanpage.it

Chi sono i campioni che giocheranno a L’Eredità Sfida Tra Giganti e gli ospiti: le puntate su Rai1 con Marco LiorniI campioni e gli ospiti protagonisti delle due puntate speciali de L'Eredità, in onda stasera, venerdì 20 febbraio, e domani, sabato 21 febbraio, in ... fanpage.it

Sanremo 2026, quanto guadagnano Carlo Conti, Laura Pausini, gli ospiti e tutti i concorrenti in gara TUTTI I DETTAGLI NEL NOSTRO APPROFONDIMENTO https://qds.it/sanremo-2026-quanto-guadagnano-carlo-conti-laura-pausini-ospiti-e-cantanti-in-gara- - facebook.com facebook

Dal bacio di Laura Pausini a Carlo #Conti alle lacrime per Pippo Baudo fino ai murales: tutto pronto per #Sanremo2026 x.com