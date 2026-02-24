chi sono gli ospiti di sanremo 2026 e in quale serata li vedremo subito tiziano ferro attesa per alica keys

Il 76° Festival di Sanremo si avvicina a grandi passi, e la causa è la crescente attesa del pubblico per gli ospiti che si esibiranno. Tra i nomi più attesi ci sono Tiziano Ferro, che aprirà la serata, e Alica Keys, pronta a sorprendere durante la seconda serata. Le organizzazioni stanno svelando i dettagli delle partecipazioni, mentre gli appassionati preparano le loro scommesse. La prima serata promette spettacolo e grandi emozioni.

Roma, 24 febbraio 2026 – Mancano davvero una manciata di ore all’inizio del 76esimo Festival di Sanremo e il pubblico, come ogni anno, è pronto a immergersi nella frizzante atmosfera che circonda la festa della canzone italiana. Per gli amanti del genere, la settimana musicale più importante dell’anno sta per partire. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha annunciato proprio nelle scorse ore i nomi degli ultimi ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston insieme a lui e ai suoi co-conduttori e – a meno che non ci siano sorprese dell’ultima ora – adesso il cast è completo. Ecco tutti gli ospiti di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026, ecco chi potrebbero essere gli ospiti: Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e i PoohA un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, si fanno avanti alcune indiscrezioni sugli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2026: Conti conferma l’ospite Tiziano Ferro con un gesto scaramantico e alimenta l’attesa per la prima serata.Carlo Conti ha confermato che Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti della prima sera del Festival di Sanremo 2026.

