Chi Rosanna Cacio inviata Rai | età marito figli Instagram carriera

Rosanna Cacio, inviata Rai, ha ottenuto grande attenzione per il suo lavoro sulla cronaca locale. La causa è la sua presenza costante sul campo, dove raccoglie testimonianze dirette e racconta storie di vita quotidiana. Con una carriera iniziata diversi anni fa, si distingue per la capacità di trasmettere emozioni autentiche. La sua presenza sui social media, in particolare Instagram, permette di seguire da vicino le sue attività. La sua esperienza si riconosce in ogni servizio trasmesso.

Tra i giornalisti Rai c'è Rosanna Cacio. La vediamo spesso come inviata televisiva dei programmi di successo della TV di Stato. In particolare, è solitamente protagonista di servizi legati alle trasmissioni La vita in diretta e La Volta Buona. Nei giorni dedicati al Festival di Sanremo 2026, a febbraio, il pubblico la vede al centro di importanti interviste per il programma condotto da Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere su questa reporter di successo. Rosanna Cacio chi è: biografia e carriera.

