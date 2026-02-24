Chi era Walter Spadoni morto soffocato per un boccone al ristorante Il dolore di una città

Walter Spadoni, un uomo di 69 anni, è morto soffocato da un boccone in un ristorante di Montecatini. La causa dell’incidente è stata una grave ostruzione delle vie respiratorie durante il pasto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare la vita dell’uomo. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i clienti e il personale del locale. La comunità si interroga sulle misure di sicurezza adottate nei ristoranti.

© Lanazione.it - Chi era Walter Spadoni, morto soffocato per un boccone al ristorante. Il dolore di una città

Montecatini, 24 febbraio 2026 – Si chiamava Walter Spadoni e avea 69 anni l’uomo morto soffocato per un boccone andato di traverso in un ristorante di Montecatini, nella zona di via Biscolla. Un fulmine a ciel sereno, uno choc per la città. Scompare un uomo molto conosciuto, che per una vita ha lavorato nel settore alberghiero e che era ora in pensione. Lascia la moglie, la figlia, il genero, i nipoti. Una tragedia che è dolore profondo per tutti. E’ accaduto tutto in pochi istanti dentro il locale. L’uomo era a cena quando si è sentito male. Non respirava più a causa del boccone appunto. C’era un medico nel ristorante e si è subito prodigato. 🔗 Leggi su Lanazione.it Boccone di trasverso mentre mangia al ristorante, Walter muore soffocato nonostante i soccorsiWalter ha perso la vita a causa di un boccone di cibo che si è incastrato in gola mentre mangiava in un ristorante di Montecatini. Montecatini, Walter Spadoni muore soffocato al ristorante: addio allo storico portiere d’albergoWalter Spadoni, noto ex portiere d’albergo, è morto dopo aver soffocato durante una cena con la moglie in un ristorante di Montecatini.