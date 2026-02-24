Chi è Victor Allen l’ex marito di Tiziano Ferro

Victor Allen, ex marito di Tiziano Ferro, ha fatto notizia perché ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla loro relazione. La causa principale risale alla volontà di chiarire alcuni fraintendimenti sul passato comune. Allen, che vive negli Stati Uniti, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui parla delle sfide affrontate dopo il divorzio e del legame ancora presente con il cantante. La sua testimonianza svela aspetti poco noti della loro storia.

Tiziano Ferro e l’ex marito Victor Allen si sono conosciuti nel 2016, negli studi della Warner Bros a Los Angeles; il cantante si trovava lì per girare il videoclip del singolo Valore Assoluto. All’epoca lo statunitense Allen lavorava proprio in quella casa di produzione come consulente, dopo una lunga carriera nel marketing. Oggi è lontano dal mondo dello spettacolo: è direttore operativo di una società di consulenza, la Levine Partners, e mantiene un profilo estremamente riservato. I due si erano uniti civilmente il 25 giugno 2019 a Los Angeles, per poi replicare la cerimonia in Italia, il 14 luglio, a Sabaudia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tiziano Ferro: “Canto l’incomprensione con mia madre, ma la porta è aperta. Obbligato negli Usa per Victor e i figli”Tiziano Ferro si confessa a Fanpage, parlando del rapporto complicato con sua madre e del suo stato d’animo attuale.

