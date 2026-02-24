Chi è Stefano Poli il prof della Statale ucciso dalla valanga in Val d’Aosta | le Alpi lo sci e l’università

Stefano Poli, docente universitaria, è morto a causa di una valanga in Val d’Aosta mentre sciava con amici, un incidente che ha sconvolto la comunità accademica e gli appassionati di montagna. La sua passione per le Alpi e la dedizione alla ricerca lo avevano portato a trascorrere spesso i fine settimana tra le montagne. La notizia si diffonde tra colleghi e studenti, che ricordano la sua energia e il suo entusiasmo.

Milano, 24 febbraio 2026 – “ Instancabile, appassionato, schietto. Di un’onestà intellettuale e di una rettitudine estreme. Aveva le Alpi orobiche nel cuore: sono state la sua culla. Stefano Poli è un punto di riferimento per l’università Statale e non solo. Ha sempre avuto uno sguardo internazionale”: così Lucia Angiolini, direttrice del dipartimento di Geologia, ricorda il professore di Petrologia scomparso domenica a tremila metr i, tra le montagne che tanto amava. Era partito da Antagnod per un’escursione in solitaria: l’ultimo messaggio sulla cima, poi la valanga. Il silenzio, i soccorsi vani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi era Stefano Poli, lo scialpinista lombardo travolto e ucciso da una valanga in Valle d’AostaStefano Poli, scialpinista lombardo, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga sulla Becca di Nana, in Valle d'Aosta.

Stefano Poli, chi è il docente bergamasco morto travolto da una valanga in Val d’AostaStefano Poli, docente di Petrologia all’Università di Milano, è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d’Aosta.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Stefano Poli, chi è il docente bergamasco morto travolto da una valanga in Val d’Aosta; Stefano Poli, il docente della Statale di Milano morto travolto da una valanga in Valle d’Aosta; Valanghe, morti due scialpinisti in Valle d'Aosta e Alto Adige; Chi era Stefano Poli, il docente della Statale di Milano travolto e ucciso da una valanga in Valle d'Aosta.

Chi era Stefano Poli, il docente della Statale di Milano travolto e ucciso da una valanga in Valle d’AostaÈ Stefano Poli il 66enne morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d’Aosta. Laureatosi in scienze geologiche, Poli lavorava come professore ordinario di Petrologia e Petrografia ... fanpage.it

Stefano Poli è morto travolto da una valanga in Valle d'Aosta: era docente in StataleLa vittima è un docente della Statale, dove insegnava Petrologia e Petrografia. La tragedia in Valle d'Aosta ... milanotoday.it

Stefano Poli ci ha lasciato... Stefano Poli ci ha lasciato. Lo conoscevo bene: professore di petrografia alla Statale di Milano, uomo semplice, diretto, innamorato della montagna e — più di tutto — del suo lavoro. L’ho visto in azione in tanti progetti condivisi: non - facebook.com facebook