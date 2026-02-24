Chi è Paolo Carta il marito di Laura Pausini co-conduttrice Sanremo 2026

Paolo Carta, musicista e marito di Laura Pausini, si trova al centro delle cronache per la sua relazione con la cantante. La causa di questa attenzione deriva dal suo ruolo di compositore e arrangiatore per diverse hit di Laura, e dalla sua presenza costante accanto a lei durante eventi pubblici. Carta ha recentemente partecipato a progetti musicali importanti, contribuendo con la sua esperienza. La sua figura appare ancora più visibile ora che Laura sarà co-conduttrice a Sanremo 2026.

. Laura Pausini è la co-conduttrice di tutte le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, al fianco di Carlo Conti. Paolo Carta è il marito di Laura Pausini, la grande cantante apprezzata in tutto il mondo. I due si sono sposati nel 2023, dopo diversi anni di fidanzamento. Nato il 18 aprile 1964 a Roma, Paolo Carta è un chitarrista e produttore musicale di fama internazionale. Tutti lo conoscono in quanto marito di Laura Pausini. I due inoltre hanno una figlia, Paola. Da anni Paolo suona nella band che accompagna sul palco la cantante di Solarolo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini: età, figli ed ex mogliePaolo Carta è il marito di Laura Pausini, noto cantante italiana.

Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: chi ha firmato il look coi guanti scelto per l’annuncioLaura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti durante tutte le serate.

