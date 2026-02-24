Chi è Paola la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta Sanremo 2026

Paola Carta, nata l’8 febbraio 2013, è la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta. La sua nascita ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di conoscere la giovane erede del celebre duo musicale. La famiglia ha scelto di mantenere un certo riserbo sulla vita privata di Paola, che frequenta ancora la scuola elementare. La sua presenza al Festival di Sanremo 2026 ha suscitato molte domande tra gli appassionati di musica.

. Paola Carta, nata l’8 febbraio del 2013, è il frutto dell’amore di Paolo e Laura Pausini. I due stanno insieme da tanti anni ma si sono sposati solo dopo la nascita di Paola. “Ci siamo sposati principalmente per nostra figlia. Praticamente da quando è nata ci chiede perché non siamo sposati. Avevo anche fatto una canzone, “Il nostro amore quotidiano”, anni fa, che finiva con la frase “Una promessa non è un documentoE per amarci non ci servirà”. Sinceramente non avevo la necessità di mettere una firma in un documento, so bene cosa provo e cosa abbiamo costruito e vogliamo costruire. 🔗 Leggi su Tpi.it

Chi è Paolo Carta, il marito di Laura Pausini (co-conduttrice Sanremo 2026)Paolo Carta, musicista e marito di Laura Pausini, si trova al centro delle cronache per la sua relazione con la cantante.

Laura Pausini, il gesto meraviglioso della figlia Paola prima di Sanremo 2026Laura Pausini ha condiviso un momento toccante con la figlia Paola, che le ha regalato un biglietto scritto a mano poco prima di salire sul palco di Sanremo 2026.

Laura Pausini è una leggenda della musica italiana e può permettersi di soggiornare ovunque, eppure il suo vero "rifugio" si trova in Italia Nei commenti il li#sanremofestival ph: Instagram Laura Pausini #laurapausini #sanremofestival - facebook.com facebook

Il nuovo Sandokan è il primo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. È molto emozionato, ma finge di essere rilassato. Consce tutti i pezzi di Laura Pausini. E questa sera incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi x.com