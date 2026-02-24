Chi è Nicolò Filippucci cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026

Nicolò Filippucci ha ottenuto il suo primo grande successo grazie alla partecipazione a Sanremo 2026, spinto dalla passione per la musica e dalle esibizioni sui social. Con 20 anni appena compiuti, ha iniziato a farsi conoscere attraverso il talent

Nicolò Filippucci è un nome già noto al grande pubblico per aver partecipato ad Amici e successivamente a Sarà Sanremo. Ora per lui si aprono le porte del teatro Ariston, perché sarà in gara a Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte, con il brano Laguna. Filippucci è nato a Castiglione del Lago (Umbria) e ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica da giovanissimo: ha studiato chitarra e canto e ha frequentato il Conservatorio Morlacchi di Perugia. La sua carriera artistica è decollata quando ha partecipato alla 24ª edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando fino alla fase del Serale.

Nicolò Filippucci è in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano "Laguna".

Festival di Sanremo 2026, ecco i titoli e la presentazione dei 30 Big in gara. Angelica Bove e Nicolò Filippucci promossi tra le Nuove Proposte

Nicolò Filippucci - Laguna (Nuove Proposte Sanremo 2026)

