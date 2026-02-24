Chi è l’ex moglie di Luchè il cantante in gara a Sanremo con il brano Labirinto

L’ex moglie di Luchè, il cantante in gara a Sanremo con “Labirinto”, ha attirato l’attenzione dei media per un episodio che ha coinvolto la loro famiglia. La causa riguarda alcune tensioni emerse pubblicamente tra i due, legate a questioni personali e familiari. La donna ha recentemente parlato di alcuni dettagli sulla loro storia, portando alla luce aspetti poco noti della loro relazione. La vicenda si è sviluppata in modo che ha suscitato interesse tra i fan del rapper.

Con una carriera che sta per toccare i trent’anni dalla prima formazione del gruppo Co Sang, Luchè è uno dei personaggi più amati ed apprezzati della scena rap nostrana. Il rapper ritornerà a distanza di due anni sul palco del Festival di Sanremo, dove si era esibito con Geolier e Gigi D’Alessio nella serata delle cover, questa volta in gara con il brano Labirinto. Nato a Napoli nel 1981, a sedici anni fonda i Co’ Sang insieme all’amico Nto, incidendo il primo singolo Paura Che Passa, mentre nel 2005 arriva l’album di debutto Chi More Pe Mme, seguito quattro anni dopo da Vita Bona. Il gruppo si scioglie e l’artista si dedica alla sua carriera solista, con la pubblicazione nel 2012 di L1, seguito da L2, Malammore e Potere che lo consacra al grande successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Luchè, Labirinto, testo del brano in gara a Sanremo 2026Luchè partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano Labirinto, scritto per esprimere le emozioni confuse di chi si sente intrappolato tra sogni e realtà.

Sanremo 2026, Luchè in gara con LabirintoLuchè parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo Epstein. FOTO; La nuova fidanzata di Checco Zalone è l'ex di Zambrotta? Ecco gli indizi...; Andrea il Sogghignante: dalla gloria alle Falkland alle accuse di Giuffre, la caduta del principe; Camila Giorgi è incinta: chi è l'ex tennista.

Chi è l’ex moglie di Luchè, il cantante in gara a Sanremo con il brano LabirintoCon una carriera che sta per toccare i trent’anni dalla prima formazione del gruppo Co Sang, Luchè è uno dei personaggi più amati ed apprezzati della scena rap nostrana. Il rapper ritornerà a distanza ... msn.com

Max Pezzali, chi è la moglie Debora Pelamatti: il primo incontro, l’ex moglie e la malattia del figlioScopriamo di più sull’attuale compagna del cantante: dal primo incontro all’amicizia che si è trasformata in un amore profondo. Ecco tutti i dettagli. libero.it

Caso Andrea, è mistero su chi finanzia la lussuosa fuga dell’ex moglie Sarah Ferguson x.com

Chi presta libri o la mugier, resta de Ca’ Dona o de Ca’ Corner. ( Chi presta libri li perde e per la moglie rimane cornuto ). Tratto da Antichi proverbi veneziani, Edizione Filippi. - facebook.com facebook