Chi è Levante a Sanremo 2026 | anni altezza peso marito e figli

Levante partecipa a Sanremo 2026 con il brano “Sei tu”, scritto per esprimere emozioni profonde e sfide personali. La cantante, 34 anni, alta 1,70 metri e con un peso di circa 60 chili, si prepara a salire sul palco con una canzone che parla di vulnerabilità e speranza. La sua presenza in gara attira l’attenzione di molti fan, curiosi di ascoltare la sua interpretazione. L’evento si avvicina rapidamente, creando grande fermento tra il pubblico.

Sanremo 2026 segna un nuovo capitolo nella carriera di Levante, tra i big in gara con il brano "Sei tu", una canzone intensa che promette di raccontare fragilità e rinascita. L'artista siciliana, da anni tra le voci più riconoscibili del cantautorato italiano, ha scelto di tornare sul palco dell'Ariston con un pezzo che affronta tematiche profonde legate all'amore e agli effetti dell'innamoramento dopo la depressione post-partum.

