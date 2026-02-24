Chi è la nuova fidanzata di Aka7even dopo Martina Miliddi arriva Cristina Ferrara ex di Gianmarco Steri

Aka7even ha annunciato la sua nuova relazione con Cristina Ferrara, dopo aver chiuso con Martina Miliddi. La scelta nasce da un crescente interesse tra i due, che si sono conosciuti negli ultimi mesi. Cristina Ferrara, nota per aver partecipato a Uomini e Donne, ha già avuto una storia con Gianmarco Steri. La coppia si mostra spesso insieme sui social, alimentando le speculazioni sulla loro relazione.

A inizio 2026, il cantante Aka7even (Luca Marzano) ha ufficializzato la sua relazione con la nuova fidanzata Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex compagna di Gianmarco Steri. Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante 25enne che ha partecipato ad Amici nel 2021. Allievo di Anna Pettinelli, è riuscito ad arrivare quasi alle battute finali del programma e, da quel momento, ha collezionato diverse hit di successo: da Loca e Mi manchi (entrambe disco di platino) a Perfetta così, il brano portato al Festival di Sanremo nel 2022. Il giovane artista parteciperà nuovamente al Festival quest’anno con la canzone Poesie clandestine, cantata in coppia con LDA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Aka7even ufficializza l’amore con Cristiana Ferrara, ex di Uomini e Donne e Gianmarco SteriAka7even e Cristiana Ferrara hanno annunciato pubblicamente la loro relazione su Instagram.

Chi è Cristina Ferrara, la fidanzata di Aka7even (cantante Sanremo 2026)Cristina Ferrara è stata fotografata mentre accompagna Aka7even, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, durante una passeggiata in centro.

