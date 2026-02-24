Chi è il marito di Laura Pausini Paolo Carta | Non pensavo che mi sarei potuta innamorare di un uomo che era già sposato

Paolo Carta si è innamorato di Laura Pausini mentre era già sposato con Rebecca Galli, da cui ha divorziato nel 2006. La causa del suo matrimonio interrotto risale a una relazione extraconiugale che ha portato alla rottura con la sua prima famiglia. Carta, chitarrista e produttore, ha tre figli con Rebecca, nati tra il 1995 e il 2000. La sua storia sentimentale con la cantante italiana ha attirato l’attenzione di molti fan.

Quando conobbe Laura Pausini,  Paolo Carta era sposato con Rebecca Galli, da cui ha divorziato nel 2006, e dalla quale ha avuto tre figli: Jader (1995), Jacopo (1996) e Joseph (2000). Quest’ultimo e conosciuto con lo pseudonimo di  Holden  e ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi nella stagione 2023-2024. «Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni», aveva raccontato Laura Pausini a Io Donna sul marito Paolo, spiegando come il forte sentimento che nutriva per lui l’abbia portata ad abbandonare ogni sua convinzione passata sugli uomini già impegnati lasciandosi trasportare dalle emozioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

