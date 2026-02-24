Giulia Peditto è diventata protagonista di notizie dopo che è stata vista in compagnia di Dargen D’Amico, famoso artista in gara a Sanremo 2026, durante una passeggiata nel centro della città. La coppia si mostra spesso in pubblico, ma preferisce mantenere riservata la propria vita privata. La presenza di Giulia accanto a Dargen ha attirato l’attenzione dei fan, che cercano di capire di più sulla loro relazione. La coppia continua a mantenere un profilo basso.

Nonostante i due siano piuttosto attivi sui social, Dargen D’Amico, tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, e la sua fidanzata Giulia Peditto sono piuttosto riservati rispetto alla loro vita di coppia. La ragazza, trentatré anni, compiuti il 9 gennaio, è un’insegnante suo social, che condivide spesso sulle piattaforme video in cui illustra pratiche quotidiane ed esercizi. Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico, tra yoga e amiche celebri. Fondatrice di Hagu, uno spazio nel quale svolge corsi e percorsi con i suoi clienti, Giulia Peditto è nata in Brianza, da mamma italiana e papà senegalese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico (cantante Sanremo 2026)Giulia Peditto viene spesso associata a Dargen D’Amico, che ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026 con il brano “Ai Ai”.

Chi è Dargen D’Amico a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nome vero, fidanzata, vita privata, carrieraDargen D’Amico, noto rapper e produttore italiano, ha attirato l’attenzione di pubblico e critica grazie al suo brano “Dove si balla” presentato a Sanremo 2022.

Argomenti correlati

Dargen D'Amico a Sanremo 2026. Gli esordi con Guè Pequeno e Jake La Furia, Corvo d'argento, gli occhiali da sole: La mia vita è...; Sanremo 2026, i partner dei cantanti in gara. FOTO; Yoga Brunch Club da Santeria Toscana 31 - Eventi food e degustazioni, Sport: yoga, maratone, bici a Milano.

Giulia Peditto, chi è la fidanzata di Dargen D’Amico/ Insegnante di yoga, il successo sui socialGiulia Peditto, fidanzata di Dargen D'Amico: i due stanno insieme dal 2021 ma sono molto riservati e non hanno mai pubblicizzato la loro storia ... ilsussidiario.net