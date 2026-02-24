Chi è Ema Stokholma conduttrice del PrimaFestival di Sanremo 2026

Ema Stokholma ha ottenuto il ruolo di conduttrice del PrimaFestival di Sanremo 2026, dopo aver dimostrato le sue capacità nel settore televisivo. La sua presenza accanto a Manola Moslehi e Carolina Rey ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La scelta è stata fatta per la sua esperienza e freschezza, elementi che promettono di rendere l’evento più coinvolgente. La serata si preannuncia ricca di sorprese e novità.

. Ema Stokholma è la co-conduttrice del PrimaFestival di Sanremo 2026, al fianco di Manola Moslehi e Carolina Rey. Un trio tutto al femminile per il programma che anticipa l’inizio delle serate di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Una striscia di dieci minuti con interviste ai cantanti, curiosità e retroscena sul Festival condotto da Carlo Conti. Ma chi è Ema Stokholma? Conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e scrittrice francese naturalizzata italiana. Ema Stokholma nasce il 9 dicembre 1983 nella regione francese del Rodano-Alpi da madre francese e padre italiano. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026: Ema Stokholma e le altre conduttrici del PrimaFestivalPer la prima volta, Ema Stokholma si prepara a condurre il PrimaFestival di Sanremo 2026, affiancata da altre confermate conduttrici.

Sanremo 2026: Ema Stokholma e le altre conduttrici di PrimaFestivalEma Stokholma e altre conduttrici sono state confermate come protagoniste di PrimaFestival, il programma che anticipa e commenta il Festival di Sanremo 2026.

Ema Stokholma ha un nuovo fidanzato ecco chi è il suo nuovo amore dopo Angelo Madonia

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ema Stokholma: l'infanzia difficile, la sua Andrea e la vita da single; Chi è Ema Stokholma: età, carriera, Sanremo, Instagram; In anticipo sul festival, comincia stasera il PrimaFestival con 3 nuove conduttrici; Ema Stokholma: Non c'è posto per l'amore e per dei figli. Mi sento fortunata, mi sono imborghesita.

Ema Stokholma, chi è?/ Da dj a conduttrice Sanremo 2026 con PrimaFestival: In ansia perché…Chi è Ema Stokholma a Sanremo 2026: l'ex dj alla guida del PrimaFestival, la vigilia è carica di ansia e agitazione ... ilsussidiario.net

Carolina Rey al PrimaFestival, chi è la conduttrice: età, la malattia, il figlio, l'ultima pizza mangiata 15 anni fa. «Sto in Rai da anni, ma non sapevano chi fossi»Messa da parte la conduzione di Unomattina Estate, Carolina Rey si fionda nel PrimaFestival insieme a Ema Stokholma e Manola Moslehi. Chi è Carolina Rey nasce il 7 ottobre 1991 a Roma ... leggo.it

GiteMania - Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi: vi convincono i "tre angeli" di Carlo Conti schierate per la conduzione del "Prima Festival" Qualcuno rimpiange già Gabriele Corsi e Bianca Guaccero lo scorso anno #festivaldisanremo #primafest - facebook.com facebook

Le Carlo's Angels Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moshlei conduttrici di #PrimaFestival fanno di #Sanremo2026 lo show in cui le donne che vogliono fare televisione non devono riconoscersi. x.com