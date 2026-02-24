Chi è Cristina Ferrara la fidanzata di Aka7even cantante Sanremo 2026

Cristina Ferrara è stata fotografata mentre accompagna Aka7even, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, durante una passeggiata in centro. La coppia si tiene per mano e sorride, dimostrando intimità e complicità. Cristina ha scelto un abbigliamento casual e alla moda, attirando l’attenzione dei passanti. La presenza della giovane si fa notare tra i fan del cantante, che la riconoscono facilmente. La loro relazione continua a suscitare curiosità tra gli appassionati di musica e gossip.

Chi è Cristina Ferrara, la fidanzata di Aka7even (Sanremo 2026). Aka7even è in gara al Festival di Sanremo 2026 con LDA. Ma chi è la sua fidanzata? Da poco tempo ha ufficializzato la sua relazione con Cristina Ferrara. Si tratta di una giovane napoletana trapiantata a Milano, diplomata in danza e laureata in design, diventata nota al grande pubblico attraverso Uomini e Donne come scelta di Gianmarco Steri nel 2025. Dopo la conclusione di quella relazione, ha ufficializzato nel gennaio 2026 la sua storia d’amore con il cantante Aka7even. Cristina Ferrara è nata a Napoli e vive da diversi anni a Milano, dove ha costruito la sua vita professionale e personale. 🔗 Leggi su Tpi.it

