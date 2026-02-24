Chi è Chiello il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Chiello, cantante noto tra i giovani, ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2026 per promuovere il suo nuovo brano,

. Chiello è uno dei cantanti più apprezzati soprattutto dai giovani, pronto a farsi conoscere dal grande pubblico con il brano Ti penso sempre con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Ma quali sono le canzoni e la carriera? Il nome, le origini e la vita privata? Ecco tutte le informazioni. Chiello, nome d’arte di Rocco Modello, nato a Venosa (Potenza) il 9 aprile 1999, è uno dei cantautori più rappresentativi della nuova generazione italiana, capace di fondere pop, rap, rock e suggestioni alternative in un linguaggio personale e riconoscibile. 🔗 Leggi su Tpi.it

CHIELLO si prepara al Festival di Sanremo

