Chi è Aurora Nardozzi l’ex fidanzata di Marco Masini e la convivenza finita male | Forse scelta affrettata dopo lo shock

Aurora Nardozzi ha deciso di interrompere la convivenza con Marco Masini, attribuendo la scelta a un impulso affrettato dopo un periodo di tensioni. La donna, nota per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2008, ha spiegato che l’evento ha lasciato un segno profondo. La rottura ha avuto ripercussioni sulla vita quotidiana di entrambi, portando a riflettere sulle decisioni prese in momenti di stress. La vicenda si è sviluppata negli ultimi mesi.

Aurora Nardozzi è la storica ex fidanzata di Marco Masini, aveva partecipato a Uomini e Donne, precisamente nel 2008. Dopo l’esperienza sotto i riflettori come corteggiatrice di Jack Vanore, Aurora ha conosciuto ad una cena tra amici in comune, il cantautore Marco Masini, tra i due nonostante la grande differenza d’età (21 anni), si era creato del tenero e nel 2011 i due sono usciti allo scoperto. La scelta della convivenza per Aurora Nardozzi e Marco Masini era nata da una serie di tragici eventi. Poco prima di prendere quella decisione, Aurora aveva subito una rapina e un tentato stupro e lo shock è stato talmente grande che i due avevano deciso di avvicinarsi ancora di più convivendo a Firenze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Canzoni Sanremo 2026, “Male necessario” di Fedez e Marco MasiniFedez e Marco Masini sono al centro delle scommesse per la vittoria a Sanremo 2026, a causa della loro collaborazione con il brano “Male necessario”.

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini cantano Male necessario. Testo e di cosa parla la canzoneQuesta volta Fedez e Marco Masini salgono di nuovo sul palco di Sanremo, questa volta per cantare insieme “Male necessario”.