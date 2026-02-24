Chi è Arianna Di Claudio la nuova fidanzata di Leo Gassmann dopo le ex Maia Reficco e Enula

Arianna Di Claudio è diventata la nuova fidanzata di Leo Gassmann dopo le relazioni con Maia Reficco e Enula. La coppia è stata vista insieme in diverse uscite pubbliche e si scambiano messaggi affettuosi sui social, attirando l’attenzione dei fan. Di recente, sono stati fotografati mentre passeggiavano mano nella mano in centro città, confermando il loro legame. La loro storia ha suscitato curiosità tra chi segue il cantautore.

La fidanzata di Leo Gassmann è Arianna Di Claudio, insieme alla quale il cantautore è apparso in alcuni scatti pubblicati dall’attrice sui social. L’artista stasera ritornerà sul palco del Teatro Ariston a distanza di tre anni dall’ultima partecipazione al Festival, in gara con il brano Naturale. I riflettori sul figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz si erano acceso quando già nel 2018 debuttava sul piccolo schermo partecipando ad X Factor, entrando nella squadra di Mara Maionchi, raggiungendo i Live. Successivamente lo vediamo al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, dove ottiene la vittoria con Va Bene Così nel 2020: in quel periodo il cantante veniva immortalato insieme ad Enula Bareggi, che abbiamo conosciuto per la sua partecipazione ad Amici nei mesi successivi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Arianna Di Claudio, la fidanzata di Leo GassmannArianna Di Claudio ha attirato l'attenzione dopo essere stata vista più volte al fianco di Leo Gassmann.

Arianna Di Claudio, chi è la fidanzata di Leo Gassman: età, carriera, il video su TikTok e InstagramArianna Di Claudio ha conquistato i social con il suo video su TikTok, che ha attirato l’attenzione di molti follower.

Arianna Di Claudio, chi è la fidanzata di Leo Gassman: età, carriera, il video su TikTok e InstagramOriginaria di Cittiglio, in provincia Varese, è un’attrice e cantante. Ha recitato anche in alcune fiction Rai ... ilgiorno.it

Chi è Arianna Di Claudio, la nuova fidanzata di Leo Gassmann dopo le ex Maia Reficco e EnulaLa fidanzata di Leo Gassmann è Arianna Di Claudio, insieme alla quale il cantautore ... msn.com

