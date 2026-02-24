Chi è Arianna Di Claudio la fidanzata di Leo Gassmann

Arianna Di Claudio ha attirato l'attenzione dopo essere stata vista più volte al fianco di Leo Gassmann. La loro relazione è diventata oggetto di discussione tra fan e media, soprattutto durante il Festival di Sanremo 2026, dove il cantante ha presentato il suo nuovo brano. Arianna si distingue per il suo stile semplice e naturale, spesso presente alle esibizioni di Gassmann. La loro vicinanza continua a suscitare interesse tra il pubblico.

. Chi è la fidanzata di Leo Gassmann? Il cantante e attore è in gara al Festival di Sanremo 2026. Secondo i rumors sarebbe fidanzato con Arianna Di Claudio (nata il 7 gennaio 2001), un’attrice, cantante e musicista italiana, originaria di Cittiglio (provincia di Varese), in Lombardia. Cresciuta in un ambiente artistico, fin da piccola ha maturato una forte passione per le arti performative, spaziando dal teatro alla musica e al cinema. La madre, Silvia Sartorio, è attrice e regista teatrale, oltre a essere impegnata nella vita pubblica come assessora alla cultura e vicesindaca nel comune di origine: un ambiente che contribuisce in modo determinante alla sua educazione artistica e alla sua precoce vocazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

