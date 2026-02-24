Chi è Anna Dan la madre di Tredici Pietro cantante Sanremo 2026 e moglie di Gianni Morandi

Anna Dan, madre di Tredici Pietro e moglie di Gianni Morandi, ha attirato l’attenzione per la sua presenza vicina al figlio durante le prove del Festival di Sanremo 2026. La donna, nota per il suo ruolo di supporto nella carriera del rapper, si è mostrata spesso in pubblico mentre accompagna il giovane artista. La sua presenza stabile e discreta si nota tra le persone che seguono con affetto la crescita musicale del figlio, che si prepara a salire sul palco.

. Chi è la madre e i genitori di Tredici Pietro, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026? Giovane rapper già molto apprezzato, Tredici Pietro è il figlio del grande Gianni Morandi e di sua moglie Anna Dan, l’attuale compagna di Gianni. Il vero nome di Tredici Pietro è Pietro Morandi. La madre, Anna Dan, è spesso ricordata nelle foto e nei profili social del figlio. Lui è molto legato, oltre al padre, alla madre. Anna Dan è la seconda moglie di Gianni Morandi. Tredici Pietro è nato il 9 agosto 1997 a Bologna. 🔗 Leggi su Tpi.it

Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, a Sanremo 2026Tredici Pietro, nato nel 1997, è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan.

Gianni Morandi, la dolce dedica al figlio Tredici Pietro prima di Sanremo 2026Gianni Morandi ha dedicato un messaggio affettuoso al figlio Tredici Pietro prima di salire sul palco di Sanremo 2026, sottolineando il legame forte tra loro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con Uomo che cade; Tredici Pietro a Sanremo 2026: età e carriera del rapper bolognese; Tredici Pietro a Sanremo 2026. L'autolesionismo, gli psicofarmaci e il rapporto con papà Gianni Morandi: Una grossa ombra dalla quale è...; Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi a Sanremo 2026: il rapporto difficile col padre (e il ripensamento).

Tredici Pietro, chi sono i genitori Anna Dan e Gianni Morandi / La stima reciproca ed il no ad un duettoGianni Morandi e Anna Dan sono i genitori di Pietro Morandi, meglio conosciuto come Tredici Pietro. Il ragazzo è un rapper in rampa di lancio ... ilsussidiario.net

Tredici Pietro genitori: chi sono Madre: Anna Dan. Padre: Gianni Morandi (cantante)Scopri chi sono i genitori di Tredici Pietro: la madre Anna Dan e il famoso padre Gianni Morandi. Curiosità e retroscena in un articolo imperdibile! tech-media.it