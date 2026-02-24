Chi è Afrojack il famoso e importante marito di Elettra Lamborghini | Ho capito subito che era quello giusto

Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall, ha deciso di sposare Elettra Lamborghini dopo aver capito subito che era la persona giusta. La loro relazione si è consolidata nel tempo, portando alla nascita di un legame forte e visibile. Afrojack, DJ di fama internazionale, ha scelto di condividere con la compagna momenti di vita privata sui social, mostrando un rapporto solido e autentico. La coppia continua a essere sotto i riflettori per la loro intesa.

Afrojack, al secolo Nick van de Wall, è il marito di Elettra Lamborghini. Nato in una piccola località dell’Olanda il 9 settembre 1987, è in realtà originario del Suriname. Ha iniziato a fare musica elettronica già all’età di 11 anni, finché nel 2007 non è entrato di spinta nell’olimpo dei migliori dj al mondo. Con Guetta ha un legame molto stretto fatto di collaborazioni, ma non solo. In merito aveva raccontato a Billboard il segreto della loro chimica artistica: “Penso perché siamo migliori amici. Penso che sia molto, molto importante. Entrambi abbiamo la motivazione più grande perché è la musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack (e le parole sui figli)Elettra Lamborghini ha annunciato il suo matrimonio con Afrojack, a causa della passione condivisa per la musica.

Chi è Afrojack (Nick van de Wall), il marito di Elettra Lamborghini (cantante Sanremo 2026)Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall, ha annunciato il suo matrimonio con Elettra Lamborghini, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Voilà.

Afrojack, marito di Elettra Lamborghini Persona meravigliosa Abbiamo la stessa anima

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Elettra Lamborghini, la regina del twerking in gara con Voilà a Sanremo 2026: chi è il marito Afrojack, dove vive e vita privata; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026. I reality, il reggaeton, il marito AfroJack: Per l'esibizione ho bisogno di confetti e fuoco; Afrojack sorprende Elettra Lamborghini per San Valentino: un'esplosione di rose, cuori e palloncini rossi; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026. I reality, il reggaeton, il marito AfroJack: Per l'esibizione ho bisogno di confetti e fuoco.

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack (e le parole sui figli)La cantante, in gara a Sanremo con la canzone Voilà, è sposata da quasi sei anni con il noto dj che lei definisce il suo forever Valentine ovvero il suo (San) Valentino per sempre ... today.it

Afrojack, chi è il marito di Elettra Lamborghini/ Insieme dal 2018: Non abbiamo mai litigatoAfrojack, marito di Elettra Lamborghini: dj di origine olandese, è il grande amore della cantante. I due si sono conosciuti nel 2018 e sposati nel 2020 ... ilsussidiario.net

Elettra Lamborghini, 31 anni, torna in gara all'Ariston per la seconda volta. Il successo in tv e nelle classifiche musicali - facebook.com facebook

E Voilà, Elettra Lamborghini è di nuovo all'Ariston dopo averlo calcato lo scorso anno come co-conduttrice per una sera e nel 2020 come concorrente. Anche questa volta siamo sicuri che non si risparmierà tra lustrini e paillettes, pronta per brillare anche con il x.com