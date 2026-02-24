Cheickh Niang vestirà l' azzurro all' Europeo Under 18

Cheickh Niang vestirà l’azzurro all’Europeo Under 18 perché è stato convocato per rappresentare l’Italia nel torneo. La squadra si allena intensamente in vista delle prossime partite contro la Gran Bretagna, con un focus particolare sulla tattica e la condizione fisica. Durante l’allenamento, i giocatori hanno lavorato sulla strategia di gioco e sulla coordinazione. Niang si sta preparando per la sua prima grande competizione internazionale con la maglia azzurra.

La nazionale azzurra maschile continua la preparazione in vista della doppia gara contro la Gran Bretagna, con una seconda sessione di allenamento disputata a Livorno. Al termine della giornata, tre elementi hanno ricevuto l’autorizzazione a lasciare il raduno, mentre Cheickh Niang è stato inserito nel programma della Nazionale Under 18 che disputerà l’Europeo di categoria tra Trento e Rovereto questa estate. Durante la seconda sessione di lavoro, chi ha potuto interrompere la presenza in ritiro sono stati Charles Atamah, Leonardo Marangon e Cheickh Niang, con Luca Possamai che resta a disposizione dello staff. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

