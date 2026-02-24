Champions League Spalletti su Juve-Galatasaray | La rimonta è possibile

Luciano Spalletti ha detto che la Juventus può recuperare il risultato contro il Galatasaray, poiché il 5-2 dell’andata lascia speranze di rimonta. La squadra si prepara a giocare all’Allianz Stadium, consapevole che deve segnare più di cinque gol per passare il turno. Spalletti sottolinea che questa partita rappresenta il suo futuro e la sua sfida personale. La Juventus si concentra sulla strategia per tentare l’impresa.

All’Allianz Stadium serve ribaltare il 5-2 dell’andata contro il Galatasaray. Spalletti: “Il nostro futuro passa da questa partita" Momento delicatissimo in casa Juventus. Tre sconfitte consecutive in campionato e un 5-2 incassato a Istanbul che impone un’autentica impresa nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League. Alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium, Luciano Spalletti ha parlato con lucidità, ma anche con la consapevolezza che servirà qualcosa in più. “Ci sono partite che non si giocano, si compongono. Serve creare un contesto, la partecipazione di un intero ambiente. Abbiamo bisogno del cuore dei nostri tifosi”, ha dichiarato il tecnico bianconero, sottolineando quanto il sostegno dello stadio possa incidere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Juve Galatasaray, rimonta possibile? Cosa dice la storia della Champions LeagueLa Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Galatasaray, a causa di un secondo tempo in cui gli avversari sono riusciti a ribaltare il risultato.

Galatasaray Juve, McKennie da numero 9 in Champions League? La risposta di Spalletti non lascia dubbiL'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, conferma che Weston McKennie giocherà come attaccante centrale contro il Galatasaray in Champions League.

The 3-Step Blueprint: How Juventus Stages A Champions League Remontada | Juventus vs Galatasaray

Luciano Spalletti aggiorna su Bremer e Yildiz. E chiama il pubblicoIl tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di Champions League col Galatasaray ... sportal.it

Juventus, Luciano Spalletti studia una soluzione a sorpresaIl tecnico riflette su un aspetto in particolare in vista dei prossimi impegni, a partire dal ritorno di Champions con il Galatasaray. sportal.it

Juve, nuovi contatti per Vicario. E c’è anche l’idea Alisson per il dopo Di Gregorio Nell’attesa di capire se nelle casse juventine entreranno i 60 milioni garantiti dalla partecipazione alla prossima Champions League, si scandaglia il mercato dei portieri - facebook.com facebook