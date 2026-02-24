Champions League serve un miracolo perché l’Italia non sparisca dall’Europa

Le prestazioni del calcio italiano in Champions League sono state deludenti a causa di risultati negativi nelle ultime sfide. La possibilità di mantenere la presenza nelle competizioni europee si riduce drasticamente con ogni sconfitta pesante. La situazione attuale richiede un risultato storico per evitare che l’Italia venga esclusa prematuramente. Le squadre italiane devono dimostrare di poter competere ad alti livelli e invertire questa tendenza negativa. La prossima partita sarà decisiva per il destino del calcio tricolore in Europa.

Serve un miracolo, anzi ne servono tre. Serve che l’Italia del pallone rifili un 10-0 secco al resto d’Europa per non sparire prematuramente dalla Champions League perché a febbraio non è previsto, nemmeno nel peggiore degli scenari, che la Serie A sia fuori dalla coppa che conta davvero e lo sia anche con disonore sportivo. Inter, Atalanta e Juventus – rigoroso ordine d’apparizione sulla scena delle partite di ritorno – devono scalare tre montagne per approdare agli ottavi di finale e dare un senso almeno apparente alla seconda parte della stagione internazionale. E’ colpa loro perché loro si sono messe nella condizione di dover compiere tre imprese. 🔗 Leggi su Panorama.it

Champions League 2024/25, svelati i premi ufficiali! Quanto hanno incassato le italiane anche da Europa League e Conference League

