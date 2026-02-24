Champions League oggi Inter-Bodo Glimt – Diretta

L’Inter ha deciso di affrontare il BodoGlimt oggi in Champions League, a causa della qualificazione ancora da conquistare. I nerazzurri cercano di ottenere una vittoria decisiva per avanzare nel torneo, con un’attenzione particolare alla difesa e al controllo del gioco. La partita si gioca al San Siro, dove i tifosi aspettano una risposta forte dalla squadra. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri sfidano oggi, martedì 24 febbraio, i norvegesi del BodoGlimt – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. La squadra di Chivu riparte dalla sconfitta dell'andata, quando il Bodo si è imposto per 3-1, e dovrà vincere con tre gol di scarto per agguantare la qualificazione agli ottavi, o con due reti per portare il match ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. In campionato l'Inter è reduce dalla vittoria di Lecce, battuto 2-0 al Via del Mare. Nel prossimo turno di Serie A i nerazzurri sono attesi dalla sfida al Genoa a San Siro.