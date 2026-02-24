Champions Inter fuori con il Bodo Tracollo a San Siro lo sconforto dei tifosi che vanno via in anticipo

L’Inter ha perso contro il BodoGlimt a San Siro, a causa di una prestazione deludente e di errori difensivi nel secondo tempo. La squadra di casa ha subito due gol che hanno spento le speranze di qualificazione, mentre molti tifosi hanno lasciato lo stadio prima del fischio finale. La sconfitta mette fine al cammino europeo dei nerazzurri in questa stagione. La partita si è conclusa con il risultato di 1-2.

Finisce 1-2 a San Siro tra Inter e BodoGlimt per il ritorno dei playoff di Champions. Nerazzurri fuori dal torneo, dopo che all’andata erano tornati dalla Norvegia con un già pesante 3-1. Il raddoppio del BodoGlimt a San Siro, che aveva portato i norvegesi sul 2-0 a poco meno di 20? dalla sfida oltre che a un passo dagli ottavi di finale di Champions League, ha avuto una reazione immediata da parte di molti tifosi interisti. Al momento del secondo gol segnato da Ejven, infatti, in molti hanno lasciato il proprio posto sugli spalti, dirigendosi verso l’uscita del Meazza. E qualcuno, al momento del gol dell’1-2 di Bastoni, ha cercato di risalire in tribuna, senza però poterlo fare. 🔗 Leggi su Open.online

Inter fuori dalla Champions, figuraccia storica col Bodo: nerazzurri sconfitti anche a San SiroL'Inter ha subito una sconfitta pesante contro il BodoGlimt, che ha portato alla eliminazione precoce dalla Champions League.

L'Inter crolla con il Bodo e saluta la Champions: a San Siro è 1-2L'Inter ha perso contro il Bodo e abbandona la Champions League a causa di una sconfitta per 2-1 a San Siro.

