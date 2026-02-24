Cesena senza case | allarme per giovani e imprese

Cesena in emergenza abitativa: il grido d'allarme di Confcommercio Cesena sta vivendo una crisi abitativa senza precedenti, che rischia di compromettere il futuro economico e sociale della città. La carenza di alloggi a prezzi accessibili e l'esplosione degli affitti stanno creando un'emergenza sociale, come denunciato da Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate. La situazione è così grave che, senza interventi immediati, la città potrebbe perdere attrattiva per lavoratori e imprese, con conseguenze devastanti per l'intero territorio romagnolo. Al centro del problema c'è la mancanza di abitazioni a prezzi calmierati, un deficit che sta influenzando pesantemente il mercato del lavoro e la competitività di Cesena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

