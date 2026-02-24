Cesc Fàbregas e Carlos Cuesta due stelle del ‘made in Spain’ conquistano il ‘calcio’ dalle panchine

Cesc Fàbregas e Carlos Cuesta, due talenti spagnoli, sono diventati protagonisti di un cambio di ruolo nel calcio. La loro recente scelta di sedersi sulle panchine, invece che in campo, ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Durante le ultime partite, entrambi hanno assistito alle gare da bordo campo, cercando di trasmettere esperienza ai nuovi ruoli. La loro presenza ha portato un’aria diversa negli stadi italiani, lasciando intuire nuove strategie.

2026-02-23 13:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Nel giusto cinque giorni, sono passati entrambi San Siro presso la casa di Milano di Massimiliano Allegri secondo in classifica, e ha preso un ‘ ‘bottino d’oro’: quattro punti. I sogni di ‘Scudetto’ del Milan sono stati lasciati praticamente spento per due tecnici spagnoli e, inoltre, il più giovane della Serie A: Cesc Fàbregas (38 anni), con la sua Come una rivelazione del percorso, e Carlos Cuesta (30), l’allenatore più giovane nella storia del campionato italiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

I gol ‘made in Spain’ di Bernabé e Pellegrino catapultano il Parma di Carlos CuestaIl Parma di Carlos Cuesta ha ottenuto due vittorie consecutive grazie ai gol di Bernabé e Pellegrino, entrambi realizzati da giocatori spagnoli.

Roma-Como, tensione alle stelle: Mancini-Fabregas e le panchine faccia a faccia. Cosa è successoIl match tra Roma e Como si è concluso con un finale molto teso, caratterizzato da scontri tra i giocatori e momenti di forte nervosismo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Modric contro Nico Paz, Allegri contro Fabregas: Milan-Como è uno scontro generazionale FORMAZIONI UFFICIALI; Questo Como è uno spettacolo! Juve fischiata e abbattuta con due reti anche allo Stadium; Juve, ora è vera crisi: lezione del Como allo Stadium (che fischia), la Roma può andare a +4; Pragmatismo e coraggio: il giovane Carlos Cuesta ha conquistato Parma.

Il Como fa paura al Milan a San Siro: Nico illude i tifosi, pari di Leao nella ripresa. Punto d’oro per gli azzurriI ragazzi di mister Cesc Fàbregas sfiorano il colpaccio a San Siro, ma vengono beffati ancora una volta in contropiede da Leão mentre si trovavano in ... ciaocomo.it

Fabregas: Al Como sono felice, non potrei chiedere di più al clubL’allenatore del Como Cesc Fàbregas si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Provincia: le sue parole Da predestinato a certezza. Un allenatore capace di portare il Como ... gianlucadimarzio.com

Il Como vince in casa della Juventus per la prima volta dal 1951. Un risultato storico, ottenuto grazie alle idee e al lavoro del suo allenatore: Cesc Fàbregas. #vivaelfutbol #como #juventus #adani - facebook.com facebook

Tutto l'orgoglio di Cesc #Fàbregas per la vittoria di prestigio del suo #Como contro la #Juventus. Il tecnico spagnolo, però, non vuole ancora pronunciare la parola ' #Champions' 1/3 x.com