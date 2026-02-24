Cervi tre anni di eventi | Valori da rimotivare

Cervi ha celebrato tre anni di eventi dedicati ai valori fondamentali, motivati dalla necessità di rafforzare il senso civico tra i giovani. La scuola ha organizzato incontri e attività che coinvolgono gli studenti, puntando a riscoprire l’importanza della Costituzione e della partecipazione democratica. Durante le iniziative, sono stati affrontati temi come il voto alle donne e l’Assemblea Costituente, per sensibilizzare le nuove generazioni su diritti e responsabilità civiche. La programmazione continuerà con nuovi appuntamenti nelle prossime settimane.

'Giovani e Costituzione' è un po' il focus del programma triennale dell'Istituito Cervi per l'80esimo della Repubblica, del voto alle donne e dell'Assemblea Costituente. Il percorso è stato presentato in Regione, aderiscono Comune e Provincia di Reggio, patrocinate da Regione Emilia-Romagna con, Alpi-Apc, Anpc e Istoreco, con il coinvolgimento di Usp, dirigenti scuole superiori. "Non una mera celebrazione, ma un nuovo patto intergenerazionale – così Vasco Errani, presidente del Cervi), definisce l'80esimo anniversario della Repubblica –. Un passaggio civile fondamentale da vivere insieme alle giovani generazioni, rendendole protagoniste.