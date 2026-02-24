Cerimonia a Piazza Maidan a Kiev con leader Ue per i 4 anni dell' inizio dell’invasione in Ucraina – Il video

A Kiev, in piazza Maidan, si sono riuniti leader europei per ricordare le vittime della guerra in Ucraina, che ha avuto inizio quattro anni fa. La cerimonia ha attirato molte persone che hanno acceso candele e deposto fiori lungo il monumento. La presenza di rappresentanti internazionali ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione sul conflitto. Durante l’evento, sono state lette testimonianze di chi ha subito perdite e distruzioni. La commemorazione si è conclusa con un minuto di silenzio.

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 Si è tenuta a Kiev, in piazza Maidan, la cerimonia per commemorare le vittime della guerra in Ucraina in occasione del quarto anniversario dell'inizio del conflitto. Presenti anche, oltre a Zelensky e alla moglie, la Presidente della Commissione Ue Von Der Leyen, il Presidente del Consiglio Europeo Costa e il Presidente della Finlandia Stubb.