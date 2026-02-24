Cerebro - Il Regno delle Maghe e dei Guerrieri a Rivignano Teor

L'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune di Rivignano Teor, invita, per venerdì 27, alle 18.00, nella Sala consiliare del Municipio, alla presentazione del libro "Cerebro - Il Regno delle Maghe e dei Guerrieri" di Valentina Azzini. L'opera è un romanzo fantasy rivolto ai giovani, ma amato anche dagli adulti, nato con l’obiettivo di fornire strumenti di educazione emotiva, rispetto di sé, ascolto dell’altro e consapevolezza delle proprie risorse interiori. La protagonista è Valentina, una ragazza che vive difficoltà molto attuali per gli adolescenti di oggi, come bullismo, fragilità emotive e la separazione dei genitori, affiancata da maghe, guerrieri e creature guida del regno di Cerebro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Si accende il Natale a Rivignano Teor e FlambruzzoUn magico sabato natalizio aspetta Rivignano Teor e Flambruzzo.

Leggi anche: Le feste del prossimo week end a Rivignano Teor