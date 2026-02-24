Un uomo, tentato di rubare in un appartamento, è stato sorpreso all’interno di un garage e arrestato. La sua azione, che prevedeva di entrare nell’abitazione usando attrezzi da scasso e un coltello a serramanico, è stata fermata da un residente che ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha trovato l’uomo ancora sul luogo, con gli strumenti pronti per entrare nell’appartamento. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno messo fine al tentativo.

Si era introdotto in un garage per farsi strada e poi colpire nell’abitazione con tanto di arnesi da scasso e armato di un coltello a serramanico. Un piano ben congegnato finito però nel mirino dei carabinieri che, dopo averlo bloccato e neutralizzato, lo avevano tratto in arresto. Per questo motivo un pregiudicato ucraino di 34 anni, colto in flagranza di reato mentre stava tentando di mettere a segno un furto a Fermo, è finito sotto processo. Il giovane ladro, dopo essere comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scoperto a rubare del vino all'Adigeo, cerca di scappare usando la forza e viene arrestatoNella serata dell’8 gennaio, i carabinieri sono intervenuti al centro commerciale Adigeo di Verona, dove un uomo aveva tentato di sottrarre del vino.

Scoperto mentre cerca di rubare un motorino, finisce per prendere a sassate i poliziotti: arrestatoNelle prime ore di venerdì 16 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo marocchino di circa trent’anni, senza fissa dimora e con precedenti.

ABITAZIONE A SOQQUADRO, I LADRI RUBANO I RICORDI DELLA PICCOLA DI CASA | 08/12/2025

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Cerca di rubare in un appartamento ma viene scoperto e arrestato; Sorpreso a frugare in un'auto dal proprietario, si dà alla fuga ma viene rintracciato; Merone, cerca di rubare la cassetta delle offerte in chiesa: fermato dai fedeli; Vuole rubare i bambini, è psicosi contro un donna che non ha fatto nulla. Salvata dal linciaggio.

Camionista riposa nella cabina del Tir, e un ladro cerca di rubare il carburanteStava riposando nel suo camion e un ladro ha cercato di rubare il carburante. Il conducente di un autotreno aveva accostato il mezzo in un’area di sosta in via Domenico […] ... blogsicilia.it

Cerca di rubare un’auto ma la polizia lo blocca: arrestatoLa Polizia di stato intensifica l’attività di controllo del territorio per contrastare ed eliminare l’odioso fenomeno dei furti di autoveicoli ... marchiodoc.it

Scorrazzavano per le strade del quartiere in cerca di auto da rubare: nei guai tre minorenni ift.tt/gdC1HLS x.com

Teramo: cerca di rubare motosega ad operai comunali, arrestato 37enne Momenti di tensione a Teramo, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo straniero di 37 anni, residente a Roma, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza e minaccia a pub - facebook.com facebook