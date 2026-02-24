Centrodestra Rotondi | Auspico gioco di squadra Nargi-Festa

Gianfranco Rotondi sottolinea che il centrodestra di Avellino deve collaborare per scegliere il candidato Sindaco. La decisione viene ritardata a causa di divergenze tra le forze politiche, rallentando la preparazione alle prossime amministrative. Rotondi invita a mettere da parte le divisioni e a puntare su un gioco di squadra tra Nargi e Festa. La situazione rimane incerta e richiede un impegno comune per sbloccare lo stallo.

Tempo di lettura: 3 minuti Il deputato Gianfranco Rotondi commenta la fase di stallo del centrodestra avellinese nella scelta del candidato Sindaco: '' Oggi voglio condividere qui alcune considerazioni sulla politica di Avellino, la mia città, nella quale ho mantenuto la residenza anche quando vivevo ed ero eletto altrove, e cioé per quasi tutta la mia lunga esperienza parlamentare. Oggi ho un motivo in più per dire la mia, visto che l'ultima volta sono stato eletto anche coi voti degli avellinesi. La stampa continua ad attribuirmi un ruolo nella preparazione delle elezioni comunali che si terranno a maggio, a seguito della sfiducia votata dal consiglio comunale al sindaco Laura Nargi, eletta appena un anno prima.