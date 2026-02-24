Cento chili di pesce sequestrati in un ristorante di Livorno | ecco perché

Un controllo ha scoperto cento chili di pesce senza etichette di legge in un ristorante di Livorno. La causa è stata la mancanza di documenti che certificassero l'origine e la tracciabilità dei prodotti. I funzionari hanno trovato tranci e filetti di salmone conservati in modo inappropriato, pronti per essere serviti ai clienti. La scoperta ha portato al sequestro immediato di tutta la merce. Ora si attendono eventuali controlli successivi sulla provenienza del pescato.

Livorno, 24 febbraio 2026 – Cento chili di prodotti ittici, in particolare tranci e filetti di salmone, privi delle etichette di legge. Maxi sequestro in un ristorante asiatico di Livorno, dopo un controllo dei Nas. Il valore della merce è di circa 2mila euro. Non solo. Alla titolare del ristorante è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.