Cena musicale - jazz grove e good vibes

Un concerto di jazz, groove e buonumore attira molti appassionati, grazie all’atmosfera vivace e ai tavoli pieni di persone sorridenti. La serata inizia con un piatto gustoso, seguito da un brindisi tra amici. Poi, la musica coinvolgente riempie la stanza, creando un’energia contagiosa. La scelta del locale, tra luci soffuse e strumenti dal vivo, rende l’evento unico. La serata prosegue tra musica e convivialità fino a tarda notte.

Jazz, groove e tavoli pieni di energia vera.Si comincia con un piatto. Si continua con un brindisi. Si resta per la musica. Venerdì 27 febbraio - Start ore 21:00Consumazione liberaPrenota il tuo tavolo 080 237 6831Sophia Loren Restaurant, Via Giuseppe Fanelli, 28510, BariParcheggio gratuito davanti al locale, senza stress.