Cena di gala e beneficenza alla scuola alberghiera | ai fornelli c' è Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo organizza una cena di beneficenza alla scuola alberghiera di Stresa, per raccogliere fondi destinati a un progetto locale. Lo chef stellato prepara un menu speciale, coinvolgendo gli studenti nella sua dimostrazione. L’evento si tiene mercoledì 4 marzo alle 19.30 nell’Istituto superiore Maggia, dove Cannavacciuolo porterà la sua esperienza tra i fornelli. La serata promette di offrire un’esperienza culinaria unica e un’occasione di solidarietà.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo a Stresa. Il ricavato servirà per l’attrezzatura della nuova palestra, la cui apertura è prevista per i prossimi mesi del 2026 Uno chef stellato a scuola: mercoledì 4 marzo alle 19.30 ci sarà una serata di beneficenza in cui lo chef tre stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo sfoggerà la sua arte culinaria dietro ai fornelli dell’Istituto superiore Maggia di Stresa. Si tratterà di una cena di gala: un regalo (chef e staff interverranno a titolo gratuito) che lo chef di Villa Crespi fa alla prima scuola alberghiera d’Italia per supportare l’istituto, che nei suoi oltre 85 anni di storia continua a essere un punto di riferimento per la formazione enogastronomica, ma è anche un’avanguardia educativa che ospita corsi diversificati come il tecnico turistico, la formazione professionale e il liceo linguistico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

