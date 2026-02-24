Cemento addio | così nascono i nuovi polmoni verdi di Udine

Il piano di piantumazioni di Udine ha portato oltre 700 alberi in meno di un anno, grazie alla decisione del Comune di rafforzare le aree verdi cittadine. La scelta di aumentare il verde urbano mira a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare gli effetti del riscaldamento globale. Questa iniziativa coinvolge diversi quartieri e utilizza specie autoctone per favorire la biodiversità. La crescita di nuovi polmoni verdi si concretizza in interventi concreti sul territorio.

Oltre 700 nuovi alberi messi a dimora in un solo anno. È questo il numero che segna il piano di piantumazioni 2026 del Comune di Udine, un intervento diffuso che punta a rafforzare l’infrastruttura verde urbana e a rendere la città più resiliente di fronte al cambiamento climatico. Se i 300 alberi nell’area dello stadio sono già realtà, ora il focus si concentra su tre zone chiave dove l’impatto sarà particolarmente visibile: via Bernardinis, l’ex caserma Osoppo e via Sabbadini. Qui l’intervento è tra i più consistenti. Circa 100 nuovi alberi saranno messi a dimora in sostituzione degli esemplari rimossi oltre un anno fa perché morti o gravemente malati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

I danni del ciclone in Sicilia nascono più dal cemento che dal meteoI danni causati dalla recente tempesta in Sicilia evidenziano, più del maltempo stesso, le vulnerabilità del nostro territorio.

Di Pietrantonio: "Così nascono i miei romanzi"Donatella Di Pietrantonio, autrice di romanzi come L’Arminuta e L’età fragile, sarà ad Appignano domenica per un incontro pubblico.