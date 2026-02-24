Celebrando Sophia Loren all’Augusteo un tributo in musica alla diva senza tempo

Sophia Loren ha ispirato un tributo musicale all’Augusteo, dove Lina Sastri ha portato in scena un monologo tratto da “Filumena Marturano”. La scelta di includere un brano dal film “Matrimonio all’italiana” ha coinvolto il pubblico con energia. La rappresentazione ha trasformato una scena classica in un momento vivo e autentico. La serata ha mostrato come il cinema e il teatro possano unirsi per celebrare la grandezza di una diva senza tempo.

Tra gli interventi più applauditi l'ingresso di Lina Sastri che, evocando il film "Matrimonio all'italiana", ha restituito voce e carne teatrale a un monologo tratto dalla eduardiana "Filumena Marturano". Per il pubblico non una semplice esecuzione musicale e canora, ma una cerimonia sentimentale e artistica, un congegno scenico di memoria viva in cui suono, parola e immagine hanno composto un mosaico emotivo di raffinata tessitura. Protagonisti dell'omaggio, Pasquale Esposito e il direttore Carlo Ponti Jr., figlio della Loren e quindi depositario di un patrimonio affettivo trasformato in gesto musicale condiviso con la platea.