Cede la ringhiera della scuola bimbo di 9 anni cade da 4 metri

Una ringhiera della scuola si è rotta, facendo cadere un bambino di nove anni da un'altezza di quattro metri. La causa sembra essere un difetto strutturale che non è stato individuato in tempo. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e ora si trova in condizioni stabili. I soccorritori hanno agito rapidamente per soccorrerlo e stabilizzarlo. La vicenda ha portato a verifiche sullo stato delle strutture scolastiche della zona.

AGI - "E' vigile e cosciente" il bimbo di nove anni, caduto dal terrazzino di una scuola di Pietra Ligure, nel Savonese, questa mattina. Lo rende noto l'ospedale Gaslini di Genova, dove il piccolo è stato trasferito dopo un primo ricovero al Santa Corona. Il bimbo "sta proseguendo gli accertamenti in un ambiente protetto". Nel frattempo la Procura di Savona ha aperto un fascicolo per stabilire le cause di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il bimbo è caduto all'interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il bimbo era stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona e successivamente trasferito al pediatrico Gaslini di Genova.