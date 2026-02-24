C' è un posto in Val di Sole in cui i bambini sciano gratis | ecco perché

La decisione di offrire scivoli gratuiti ai bambini in Val di Sole deriva dall’adesione della ski area di Folgarida-Marilleva al progetto “Kinds on ski”. Questa iniziativa coinvolge quindici località sciistiche in Europa, tra cui Italia, Austria, Svizzera e Germania, e mira a incentivare le famiglie a portare i più piccoli sulla neve. La misura permette ai bambini di sciare senza costi aggiuntivi, favorendo le vacanze in montagna di molte famiglie.

La ski area di Folgarida-Marilleva ha aderito a “Kinds on ski”, network europeo di quindici località sciistiche di Italia, Austria, Svizzera e Germania dove i bambini sciano gratis. “Questo progetto è pienamente coerente con la vocazione family friendly della val di Sole, capace di accogliere e di offrire ai più piccoli le loro prime esperienze divertenti e sicure sulla neve - ha detto Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il turismo val di Sole -. Trasmettere alle nuove generazioni la passione per lo sci significa avvicinarle non solo agli sport invernali e all'aria aperta, ma anche educarle al rispetto per i luoghi che abitano e all'importanza della condivisione del tempo in famiglia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

