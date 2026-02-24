C’è posta per te la decisione di Mediaset sul programma di Maria De Filippi

Nel pieno della stagione televisiva, tra Rai e Mediaset si assiste all’ennesimo valzer di palinsesti fatto di cancellazioni strategiche, cambi di orario e sostituzioni improvvise. Quando arriva un evento capace di catalizzare l’attenzione del pubblico nazionale, le reti preferiscono riorganizzare la programmazione piuttosto che rischiare un confronto diretto. Accade così che programmi consolidati si fermino temporaneamente, che film tornino in prima serata per garantire ascolti più stabili e che alcune trasmissioni vengano accorciate o spostate, mentre altre restano saldamente al proprio posto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Storica decisione di Maria De Filippi dopo 20 anni di C’è posta per te: è rivoluzioneLa conduttrice Maria De Filippi ha deciso di fare un passo importante: dopo 20 anni, lascia “C’è posta per te”.

C'è posta per te cancellato, Maria De Filippi corre ai ripari: la strategia di Mediaset contro Sanremo 2026Durante le cinque serate della kermesse canora Maria De Filippi si ferma, ma Gerry Scotti sfida il PrimaFestival: cosa vedremo. libero.it

C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con i figli di Annarita: La state ricattando. E Gigi D'Alessio 'professore' di divorziTante storie e tante emozioni anche nella puntata di sabato 21 febbraio del people show di Canale 5: le più belle ... libero.it

