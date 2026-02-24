C’è il via libera allo spostamento della ghiaia alla foce del Tesino

La Regione Marche ha approvato lo spostamento della ghiaia alla foce del Tesino, causato dall'accumulo di sedimenti che ostacolano il deflusso dell'acqua. Questa operazione interessa anche la ghiaia sul versante sud dell’argine, che si estende fino alla spiaggia dei cani del 43° Parallelo. L’obiettivo è migliorare il corso del torrente e prevenire eventuali alluvioni. Le operazioni partiranno nelle prossime settimane per garantire la sicurezza del territorio.

La Regione Marche ha autorizzato lo spostamento della ghiaia che si trova alla foce del torrente Tesino e tutta quella accatastata sul versante sud dell’argine dello stesso corso d’acqua, fino ad arrivare alla spiaggia dei cani del 43° Parallelo. Tutto il materiale inerte sarà utilizzato per il ripascimento della costa di Pedaso, dal confine con Campofilone verso nord per una larghezza di 30 metri ed una lunghezza di 250 metri, dove il mare arriva a ridosso della ferrovia. Ultimamente sono state costruire 9 scogliere frangiflutti e adesso sarà eseguito il ripascimento. Costo dell’opera 3 milioni e 316mila euro finanziati per metà dalla Regione Marche difesa della costa e per metà da Rete Ferroviaria Italiana che deve proteggere i binari che si sono venuti a trovare a stretto contatto con la riva del mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

