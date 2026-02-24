C’è il Dortmund da rimontare | in vista un’Atalanta d’attacco

Il Borussia Dortmund affronta l’Atalanta, che ha causato il suo svantaggio iniziale con due gol pesanti nell’andata. Mercoledì 25, alla New Balance Arena, i tedeschi cercano di ribaltare il risultato con un attacco deciso. Samardzic e Scamacca si preparano a guidare la fase offensiva, puntando a una rimonta importante. La squadra di casa ha tutto da perdere e poco da aspettarsi, mentre i bergamaschi vogliono mantenere il vantaggio.

CALCIO. Mercoledì 25 il match di ritorno dei playoff di Champions alla New Balance Arena dopo lo 0-2 dell'andata: Samardzic e Scamacca i favoriti davanti. Servirà un'Atalanta d'attacco per rimontare lo 0-2 dell'andata contro il Borussia Dortmund, e le scelte sulla formazione titolare per il match di ritorno dei playoff di Champions League (mercoledì 25 febbraio ore 18,45 alla New Balance Arena) potrebbero essere dettate proprio da questo aspetto. Come noto, la squadra deve fronteggiare le assenze di De Ketelaere e Raspadori, ovvero due titolari. Fra i giocatori a disposizione potrebbero essere scelti a destra Samardzic, reduce dal bel gol segnato al Napoli, e a sinistra Zalewski.