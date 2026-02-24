Caterham Seven | la sportiva dura e pura si aggiorna per il 2026

Caterham ha presentato la nuova versione della Seven, celebrando il 52° anniversario del modello. La casa inglese ha deciso di aggiornare la sportiva per il 2026, puntando su miglioramenti tecnici e nuove opzioni di personalizzazione. La Seven resta fedele alla sua natura di auto leggera e pura, ma ora offre anche dettagli estetici e meccanici rivisti. La casa ha anche annunciato che questa versione sarà disponibile a partire dalla prossima primavera.

