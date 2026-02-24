Caterham Seven | la sportiva dura e pura si aggiorna per il 2026
Caterham ha presentato la nuova versione della Seven, celebrando il 52° anniversario del modello. La casa inglese ha deciso di aggiornare la sportiva per il 2026, puntando su miglioramenti tecnici e nuove opzioni di personalizzazione. La Seven resta fedele alla sua natura di auto leggera e pura, ma ora offre anche dettagli estetici e meccanici rivisti. La casa ha anche annunciato che questa versione sarà disponibile a partire dalla prossima primavera.
Nata nel 1974 come evoluzione della Lotus Seven, modello nato nel 1957 e prodotto fino al 1973, la Caterham introduce sullo storico esemplare Seven una serie di miglioramenti nelle specifiche della versione più venduta, ossia la Caterham Seven 340 con motore aspirato 2.0 litri da 170 Cv. Per il 2026 nel mercato europeo verranno venduti i modelli Caterham Seven 170, Superseven 600, Caterham Seven 340 e Superseven 2000. Inoltre, è stato introdotto un nuovo modello, la Catheram Seven 480, che verrà prodotta per rispettare i nuovi standard sulle emissioni europee. Un lungo elenco di optional, elemento tipico della caratterizzazione di questa roadster a due posti, viene oggi offerto senza supplemento di costi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Montpellier-Civitanova 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: francesi che si prendono anche il secondo set, si fa dura per la LubeIl match tra Montpellier e Civitanova sta diventando sempre più difficile per la squadra italiana.
Chi è Atle McGrath, lo sciatore che è andato a piangere nel bosco dopo essere uscito dallo slalom olimpico: «Volevo prendermi un po' di tempo per me. È stata la giornata sportiva più dura della mia vita»Atle McGrath, lo sciatore norvegese, ha lasciato la pista dopo un'uscita dallo slalom olimpico, cercando rifugio nel bosco.