Catanzaro stagione finita per Cisse | intervento chirurgico in Finlandia e rientro al Milan rimandato

Alphadjo Cisse si infortuna gravemente, motivo che lo costringe a sottoporsi a un intervento chirurgico in Finlandia. La sua assenza prolungata mette fine alla sua stagione e complica i piani del Catanzaro, che sperava di contare su di lui fino alla fine. L’operazione, eseguita con successo, segna un punto di svolta per la squadra, che dovrà ora cercare soluzioni alternative in attacco. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite senza il suo goleador.
Stagione finita e tegola pesantissima per il Catanzaro, che perde ufficialmente Alphadjo Cisse per l’intero prosieguo del campionato. Il centrocampista di proprietà del Milan, attualmente in forza al club calabrese con la formula del prestito, è stato sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento chirurgico in Finlandia per la riparazione della rottura del tendine degli adduttori della coscia destra. L’infortunio, occorso durante l’ultimo match contro la Reggiana, priva il tecnico di una pedina fondamentale nelle rotazioni mediane proprio nella fase cruciale del torneo, obbligando la società a rivedere le gerarchie tattiche per i prossimi impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Cissè al Milan: prestito al Catanzaro fino a fine stagioneIl Milan ha annunciato di aver acquistato Alphadjo Cissè, un giovane esterno offensivo nato nel 2006, attualmente in prestito al Catanzaro.
