Catanzaro | dibattito cruciale sul referendum costituzionale

Il dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo nasce dalla crescente preoccupazione di cittadini e politici sulla possibile modifica della Carta. Martedì 25 febbraio a Catanzaro, le discussioni si concentreranno sui punti chiave delle proposte di modifica e sui loro effetti sulla democrazia locale. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni di questa consultazione popolare. La discussione proseguirà con interventi di esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Martedì 25 febbraio a Catanzaro si terrà un dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L'incontro, patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, vedrà confrontarsi i sostenitori del "Sì e del No con l'obiettivo di fornire strumenti tecnici per una scelta consapevole. L'evento, intitolato Referendum costituzionale. Gli strumenti per decidere, si svolgerà alle 15:00 presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Promosso da Controvento, AIGA Catanzaro e Movimento Forense, il convegno è accreditato per la formazione continua forense con quattro crediti formativi.