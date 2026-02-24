Catania | western interattivo il pubblico decide la trama

Un evento a Catania, dove il pubblico decide la trama di un western interattivo, nasce dalla voglia di coinvolgere direttamente gli spettatori. La rappresentazione “Mezzogiorno e 14 di fuoco” inizia il 28 febbraio, portando sul palco una commedia divertente e partecipata. Gli spettatori scelgono come si sviluppano le scene, rendendo ogni serata unica. La novità attira molti curiosi e appassionati di teatro interattivo.

Sommario: A Catania, dal 28 febbraio, debutta Mezzogiorno e 14 di fuoco, un comico interattivo western. Al Teatro Sala De Curtis, il pubblico potrà partecipare attivamente a uno spettacolo che mescola cabaret, giallo e commedia. Biglietti a 18 euro. La polvere si alza lungo Gold Metals Street, il vento fischia tra i pali del saloon di Pican Hill. Non è un film, non è un libro: è Mezzogiorno e 14 di fuoco, lo spettacolo interattivo che debutterà il 28 febbraio al Teatro Sala De Curtis di Catania. Un western teatrale dove il pubblico non è più spettatore, ma protagonista. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: il pubblico non si limita a ridere, ma partecipa, gioca e vince. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Fabio Gimignani e “Zibibbo Kid. Un cazzo di western”: un anti-western dolce, pulp e sorprendentemente umano

Atletico Catania ko a Mazzarrone: decide la doppietta di Torres nel finaleL’Atletico Catania 1994 esce sconfitto dal campo di Mazzarrone.