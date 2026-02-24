Catania notturna | 5 tappe per scoprire i segreti sotterranei

Il ritrovamento di un antico manoscritto ha svelato nuovi segreti sulla storia di Catania, spingendo molti appassionati a esplorare i luoghi nascosti della città. A partire dalle prime ore serali, gruppi di visitatori si preparano a scoprire le tappe meno note tra cripte, passaggi sotterranei e ambienti dimenticati. Questi percorsi offrono uno sguardo diverso sulla città, tra pietre antiche e storie celate sotto il livello della strada. La prima visita inizia alle 19:45 davanti alla chiesa di San Gaetano alle Grotte.

Un viaggio sotterraneo tra storia e mistero. Alle 19:45 di venerdì 1° marzo, davanti alla chiesa di San Gaetano alle Grotte, un gruppo di curiosi si ritroverà per un appuntamento insolito. Non è un evento religioso, ma un tour notturno che promette di svelare i segreti nascosti di Catania. La chiesa, con i suoi sotterranei, è il primo atto di un viaggio che si snoderà tra luoghi simbolo della città. Scendendo gli scalini, i partecipanti lasceranno dietro di sé il rumore della città per immergersi in un silenzio suggestivo. I sotterranei di San Gaetano, solitamente poco conosciuti, diventeranno il palcoscenico per raccontare storie che si intrecciano tra storia e leggenda.