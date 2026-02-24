Catania dopo il dissesto richiesta di riduzione delle tasse comunali

Il dissesto finanziario del Comune di Catania ha portato l’associazione Politica Sociale Cristiana a chiedere una riduzione delle tasse comunali. La richiesta nasce dall’esigenza di alleggerire il peso fiscale sui cittadini, colpiti dagli effetti della crisi economica e dal blocco delle risorse. L’associazione invita l’Amministrazione a intervenire subito, proponendo un intervento concreto per alleviare la pressione sulle famiglie e le imprese locali. La proposta è stata presentata in un incontro pubblico questa settimana.

L'appello di Politica Sociale Cristiana all'Amministrazione. Dopo gli anni segnati dal default finanziario che ha bloccato le casse del Comune di Catania, l'associazione Politica Sociale Cristiana chiede un segnale concreto a favore dei cittadini: ridurre le aliquote dei tributi locali. L'istanza, di natura tecnica e politica, è stata trasmessa all'Amministrazione comunale dall'avvocato Nunzio Andrea Russo. Alla base della richiesta vi è una considerazione giuridica precisa: durante il periodo di dissesto, il Comune è stato obbligato per legge ad applicare le aliquote massime consentite per le imposte comunali.